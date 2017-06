Brands: Al maanden bezig met komst Lozano naar PSV

De spectaculaire transfer van de 21-jarige Mexicaanse aanvaller Lozano had de nodige voeten in de aarde.

Technisch Manager Marcel Brands van PSV liet weten hoe de vork in de steek stak, 'Ik ben blij dat het uiteindelijk gelukt is. We zijn meer dan zes maanden met deze transfer bezig geweest en enige creativiteit was nodig om de transfer uiteindelijk te laten slagen,' viel te lezen op de clubwebsite.

Tegenover het nieuwsblad het Eindhovens Dagblad laat PSV in ieder geval weten 100% eigenaar te zijn van Lozano, en niet zoals eerder werd genoemd een huurconstructie met het Engelse Manchester City.

