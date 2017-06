Ajax moet komende zomer flink shoppen om de selectie weer aan te sterken, zo ziet het huurling Traore vertrekken naar het Franse Lyon.

Daarbij komt ook nog eens het mogelijke vertrek van Amin Younes, waardoor de aanvalslinie er niet goed uitziet. Als het aan oud Ajacied Marciano Vink ligt, weet hij wel waar de Amsterdammers moeten gaan shoppen.

Vink denkt dat de spits van SC Heerenveen een prima uitkomt is voor Ajax, 'Ik begrijp niet dat er nog geen grotere namen voor hem in de race zijn, buitenom Larsson zou ik zo niet iemand weten die in het niveau van Ajax mee kan.'

'Larsson is heel technisch en is iemand die zo met een oplossing kan komen, hij scoort regelmatig, komt vaak in de zestien en laat andere ook scoren. Het is een complete spits.'

Sam Larsson past als enige in het systeem van Ajax

