Luka Modric in problemen na valse getuigenis in corruptiezaak

Luka Modric, de speler van het Spaanse Real Madrid, zou een valse verklaring hebben afgelegd.

De middenvelder heeft in een getuigenis een valse verklaring afgelegd naar de oud voorzitter van Dinamo Zagred. Indien Modric alsnog schuldig wordt bevonden, hangt hem een celstraf van 6 maanden tot 5 jaar boven het hoofd.

Modric is schuldig aan meineed, daar staat in Kroatie een celstraf op. De rechtzaak tegen Mamic (directeur Dinamo Zagred.), die een deel van de transfersom van Modric in eigen zak heet gestoken, wordt vervolgd. In 2015 maakte Modric de overstap naar het Engelse Tottenham voor 21 miljoen euro.

Eerder werd Modric al verhoord, maar nu komen er nieuwe feiten aan het licht en is er niet alleen bij de transfer van Modric geknoeit met geld. Ook de transfer van Dejan Lovren moet opnieuw onder de loep worden genomen.

