Fenerbahce en Feyenoord spraken niet met elkaar over Van Persie

Het wordt voor de Eredivisie landskampioen nog een hels karwei om Van Persie terug te halen, beide partijen spraken immers nog niet met elkaar.

Na de behaalde landstitel nam routinier Dirk Kuyt afscheid bij de Rotterdammers, nu hoopt Feyenoord op een andere terugkeer van een oud gediende. Alleen lijkt dit nog niet zo makkelijk te zijn voor de Rotterdammers, die dachten deze zomer weer een megaslag te kunnen slaan.

Wanneer Van Persie terugkomt, moet de spits een groot deel van zijn salaris inleveren. Feyenoord kan immers niet het gehele salaris van de Oranje International ophoesten, daarnaast is het nog maar de vraag of Fenerbahce afscheid wil nemen van de goaltjesdief.

Daarbij is nog niet bekend of Van Persie voorkomt in de plannen van de nieuwe oefenmeester Aykut Kocaman, daarmee lijkt een terugkeer naar Feyenoord voorlopig uitgesloten.

