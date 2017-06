Guardado: Vertrek bij PSV voorlopig niet aan de orde

De Amerikaanse interesse in Andrés Guardado is bij de PSV middenvelder bekend, maar een vertrek is nog niet aan de orde volgens de Mexicaan zelf.

Afgelopen week werd er verteld dat Los Angeles FC de middenvelder van PSV in januari overneemt, maar daar is volgens Guardado nog niets van waar. 'Ze hebben ook gezegd dat ik had getekend bij Atlanta en daarna weer bij een andere club.'

In Rusland is Guardado momenteel bezig aan de Confederations Cup met zijn land, waar de focus ligt. Al ontkent Guardado niet dat er wel iets speelt, 'Er speelt iets, dat ontken ik niet', zei hij tegen ESPN. 'Er zijn vaker toenaderingen geweest. Ze benaderen me al lange tijd en er zijn altijd aanbiedingen.'

Een vertrek uit Eindhoven is voorlopig dus nog niet aan de orde, 'k heb nog een contract voor een jaar bij PSV en ik ga niet weg om het weggaan. Ik ben er gelukkig.'

