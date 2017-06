Man. United: 175 miljoen en De Gea voor Cristiano Ronaldo

De Britse grootmacht Manchester United is bereidt om heel ver te gaan voor een terugkeer van Ronaldo naar Old Trafford.

De Portugees heeft zijn vertrekwens uitgesproken en meerdere clubs dingen nu naar zijn krabbel. PSG en Manchester City hadden zich al eerder gemeld, maar ook Man. United lijkt mee in de strijd te willen gaan voor Ronaldo. The Daily Mirror weet te melden dat Mourinho er veel voor over heeft.

175 miljoen euro en doelman De Gea in ruil voor Ronaldo wordt er nu gerept, een megabod van The Red Devils.

