Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Rick Karsdorp zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld.

Vervolg: Feyenoord onderhandelt met AS Roma omtrent Rick Karsdorp

VI weet te melden dat de 22-jarige middenvelder van Feyenoord in onderhandeling is met het Italiaanse AS Roma. Eerder bracht de Italiaanse media al naar buiten dat de Romeinen een bod gaan uitbrengen op Karsdorp.

Feyenoord verlangt een slordige 15 miljoen voor Karsdorp, terwijl AS Roma niet verder lijkt te willen gaan dan 12 miljoen. In 2014/2015 brak Karsdorp echt door bij Feyenoord, waar zijn contract tot medio 2021 nog doorloopt.

Feyenoord onderhandelt met AS Roma omtrent Rick Karsdorp

Een korte samenvatting: Het lijkt er alle schijn van te hebben dat Rick Karsdorp zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord heeft gespeeld..