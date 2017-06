Feyenoord laat Karsdorp vertrekken naar AS Roma

De onderhandelingen hebben hun vruchten afgeworpen, Rick Karsdorp heeft maandagmiddag bij het Italiaanse AS Roma getekend. Een contract wat hem voor vijf jaar in Rome houdt.

Er zou maandagmiddag een akkoord zijn bereikt met het Italiaanse AS Roma, waar Karsdorp heen is gereist om zijn handtekening te zetten onder een vijfjarig contract.

De vraagprijs van 15 miljoen euro door de Rotterdammers is voldaan door AS Roma, die de verdediger nu voor vijf seizoenen heeft vastgelegd. Het is voor AS Roma de tweede versterking, eerder kwam PSV verdediger Moreno al naar de Italiaanse hoofdstad.

