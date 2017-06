Sinds vorige week is het algemeen bekend dat Ronaldo wil vertrekken uit Spanje, menig clubs dingen nu naar zijn handtekening.

Alleen is het niet het Duitse Bayern Munchen wat interesse heeft laten blijken, zo laat de club zelf duidelijk weten: 'We zijn gewond om onderwerp te zijn van hevige transferspeculatie tijdens transferperiodes.' Zo valt te lezen op de clubwebsite.

'Normaal gesproken reageren we niet op geruchten, maar in dit geval willen we onze positie over Cristiano Ronalo duidelijk maken: dit gerucht is volledig ongegrond en moet naar het fabelrijk worden verwezen.'

Bayern heeft geen navraag gedaan bij Ronaldo

