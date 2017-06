Van Persie en Feyenoord nog ver uit elkaar, verschil is 3,7 miljoen

Het leek er even op dat de terugkeer van Van Persie naar Feyenoord al in kannen en kruiken was, maar allerminst is waar.

Van Persie staat bij de Turkse grootmacht voor maarliefst 5,7 miljoen euro op de loonlijst, maar dat kan Feyenoord never nooit betalen. De spits die het bedrag bruto per jaar opstrijkt bij Fenerbahce, kan bij Feyenoord hooguit 2 miljoen per seizoen verdienen.

Het verschil voor Van Persie is hierbij een kleine 3 miljoen euro, een flinke hap uit zijn salarisstrookje. Er zal nog een goed gesprek moeten volgen om de plooien glad te strijken tussen Van Persie en Feyenoord, voordat er uberhaupt ook maar over een terugkeer gesproken kan worden.

