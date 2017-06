Zlatan in november al terug binnen de lijnen, United denkt hardop na

The Daily Star weet te melden dat de Zweedse vedette Zlatan Ibrahimovic al terug is op het trainingsveld van Man. United.

De Zweed lijkt al bezig aan zijn buitentrainingen bij United, waardoor de club wellicht toch moet gaan nadenken over het verlengen van zijn contract. De Zweed heeft zelf toegezegd in november al weer terug te kunnen zijn binnen de lijnen, waardoor United toch ineens moet gaan nadenken over het verlengen van zijn contract.

In de kwartfinale van de Europa League raakte Ibra geblesseerd, daar werd direct gezegd dat het wel eens einde verhaal zou kunnen zijn voor Ibrahimovic. Maar nu november wordt gezien als rentree voor de Zweed, lijkt United toch maar eens achter de oren te moeten krabben over een eventuele verlenging van zijn contract.

