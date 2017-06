Ronald Koeman moet sterk rekening houden met een vertrek van zijn topschutter Lukaku, hierbij worden de ogen goed open gehouden op zoek naar een logische vervanger.

Vervolg: Nicolai Jørgensen aan Engels Everton gelinkt

Koeman heeft zijn ogen voornamenlijk gericht op de Nederlandse Eredivisie, daar waar hij Jørgensen van Feyenoord als favoriet in gedachten heeft. Maar ook Kasper Dolberg van Ajax lijkt op het lijstje te staan, alleen wil de Deen in Amsterdam blijven om door te ontwikkelen.

In gesprek met BT laat de zaakwaarnemer van de Deen weten: 'Er is veel interesse, maar ik ga niet in op namen van clubs.' De Deense topschutter Jørgensen was goed voor 21 doelpunten, daarbij was hij ook nog eens 11 keer de aangever.

Koeman zou een bod van 20 miljoen euro in beraad hebben om Jørgensen bij Feyenoord los te weken, het is nog maar de vraag of Feyenoord daarmee akkoord gaat. De Deen heeft nog een doorlopend contract voor vier seizoen in Rotterdam.

Nicolai Jørgensen aan Engels Everton gelinkt

Een korte samenvatting: Ronald Koeman moet sterk rekening houden met een vertrek van zijn topschutter Lukaku, hierbij worden de ogen goed open gehouden op zoek naar een logische vervanger..