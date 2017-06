PSV-er Pereiro in kielsoog Italiaans Lazio Roma

Het Italiaanse Lazio Roma had in eerste instantie ingezet op de komst van Alejandro Gomez, maar nu hij te duur lijkt te zijn komt Gaston Pereiro van PSV in beeld.

De Argentijn was afgelopen seizoen met 16 treffers behoorlijk productief in de Serie A, maar Atalanta Bergamo vraagt een dikke 20 miljoen en dat gaat Lazio te ver. Hierbij is Lazio uitgekomen in Eindhoven bij Pereiro, die afgelopen seizoen in 26 wedstrijden 10 keer wist te scoren.

PSV nam Pereiro twee zomers geleden over van Nacional, maar bij PSV kon hij nooit echt doorbreken. Een hoogvlieger is het niet geworden, maar toch lijkt er een mooie transfer in de papieren te zitten.

Voor Lazio is het echter nog maar de vraag of PSV mee wil werken met zijn vertrek, aangezien Narsingh eerder afgelopen seizoen ook al vertrok.

