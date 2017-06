Pierre-Emerick Aubameyang lonkt naar Engels Liverpool en Klopp

Liverpool manager Jurgen Klopp zou een hereniging met Pierre-Emerick Aubameyang wel zien zitten.

De spits van het Duitse Borussia Dortmund kent Klopp nog van zijn tijd in Dortmund, een hereniging is dan ook niet uitgesloten. De Gabonese spits gaat Dortmund verlaten, al was het bijna PSG geworden wat zijn nieuwe werkgever werd.

Toch lijkt Bosz rekening te moeten gaan houden met een vertrek van zijn topschutter, waar Liverpool dus op pole position ligt om hem aan te trekken. Het contract van Aubameyang loopt nog door tot medio 2020, dus een transfersom van 70 miljoen euro moet er betaald worden voor de Gabonees.

