Mino Raiola, de welbekende zaakwaarnemer, zou afgelopen week een lunch hebben gehad in Milaan.

Vervolg: Tete en Justin Kluivert genoemd in Milaan bij Internazionale

In Milaan zou hij gesproken hebben met Internazionale directeur Piero Ausilio, hier zou de transfer van Ajacied Kenny Tete uitbundig aan bod zijn gekomen. Maar niet alleen Ajacied Tete zou ter sprake zijn gekomen, ook de naam van talent Justin Kluivert werd uitbundig besproken.

Inter is bezig aan een wederopbouw en wil de komende jaren terug in de top van de Serie A komen en hogen ogen gooien in Europees voetbal, terug naar waar het vroeger successen kende.

Tete en Justin Kluivert genoemd in Milaan bij Internazionale

Een korte samenvatting: Mino Raiola, de welbekende zaakwaarnemer, zou afgelopen week een lunch hebben gehad in Milaan..