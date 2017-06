FIFA denkt aan spelverandering: 30 minuten in plaats van 45

De FIFA is zaterdagavond weer met een heugelijk feitje naar buiten gekomen, de wereldvoetbalbond wil in de toekomst kijken of spelverandering mogelijk is.

En dit keer gaat het om de effectiviteit van het voetbal ter verbetering te brengen, zo wil men bij de FIFA de speeltijd verkorten naar een halfuur per speelheflt. Van Basten wil in samenwerking met de IFAB de fairplay regel opnieuw gaan toepassen.

Het voorstel luidt nu dat de speeltijd per helft wordt teruggebracht naar 30 minuten, in plaats van de gebruikelijke 45 minuten. Ook met de effectiviteit op de shop en wordt de klok iedere keer stilgezet bij welke situatie dan ook.

In gesprek met VI liet Van Basten eerder al doorschemeren iets te willen doen met het tijdrekken, 'Iedereen is wel een beetje klaar met het irritante getreuzel bij een ingooi, doeltrap, vrije trap, wissel of blessurebehandeling.'

