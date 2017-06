Don Balon weet te melden dat het Engelse Manchester City van Guardiola inmiddels contact heeft opgenomen met kamp Ronaldo.

Vervolg: Man. City en Guardiola nemen contact op met kamp Ronaldo

Diens vertrekwens jl werd uitgesproken nadat hij is beschuldigd van belastingontduiking in Spanje. Door zijn sterke periode bij rivaal United heeft Ronaldo nog een goede band met Man. City, hierdoor denken The Citizens hiervan te kunnen gaan profiteren.

Het zou voor Manchester City wel eens een van de duurste zomers aller tijden kunnen gaan worden als ze een klapper weten te maken met de komst van Ronaldo.

Man. City en Guardiola nemen contact op met kamp Ronaldo

Een korte samenvatting: Don Balon weet te melden dat het Engelse Manchester City van Guardiola inmiddels contact heeft opgenomen met kamp Ronaldo..