Sneijder kan ploeggenoot Elia worden bij Basaksehirspor

Afgelopen week wer de transfer van de Feyenoord speler Elia al officieel bevestigd, waarna de club nu haar pijlen richt op Wesley Sneijder.

Basaksehirspor zou Sneijder graag zien komen, en omdat de Oranje international nog geen plannen heeft gemaakt zou dat best wel eens realistisch gemaakt kunnen worden. Daarbij heeft Galatasaray trainer Tudor al laten weten dat Sneijder niet in het nieuwe systeem past.

Bij Basaksehirspor staat men te springen om de komst van Sneijder, 'Sneijder is een speciale speler, Ik zou hem er graag bij hebben. We kunnen ons systeem perfect om hem heen bouwen. Hij is geen speler die op de bank moet zitten.'

