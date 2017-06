Leicester City wil 57 miljoen voor doelman Schmeichel

De doelman van Leicester City lijkt deze zomer een toptransfer te kunnen gaan maken, het Engelse Liverpool en Man. United azen op de goalie van The Foxes.

Uit een betrouwbare bron is vernomen dat Kasper Schmeichel terugkeert op het oude nest, afgelopen seizoen keepte hij een sterk seizoen en viel hij onder meer op in de Champions League.

Kasper Schmeichel werd in het seizoen 15/16 nog kampioen met The Foxes, die inmiddels hebben laten weten dat de keeper 57 miljoen moet kosten. Vorig seizoen verlengde de goalie zijn contract nog tot 2021, waardoor de prijs aardig oploopt en The Foxes hem liever niet zien gaan.

