Ajax heeft zaterdag via de officiële kanalen van de club laten weten dat Marcel Keizer de nieuwe hoofdtrainer is. Keizer komt over van Jong Ajax, waarmee hij vorig seizoen goed presteerde in de Jupiler League. Keizer is zeer vereerd dat Ajax hem de kans geeft als hoofdtrainer.

Vervolg: OFFICIEEL: Ajax stelt Marcel Keizer aan als nieuwe hoofdtrainer

Keizer tekent voor twee seizoenen bij Ajax. Als de samenwerking goed bevalt, dan kan Ajax het contract ook nog met een jaar verlengen, daar Ajax een optie heeft genomen in het contract. 'De gesprekken die we hebben gehad waren inderdaad positief en ik voel dan ook vertrouwen vanuit de organisatie’, zo liet Keizer weten.





‘Ik had mij ingesteld om met Jong Ajax komend seizoen weer een goed resultaat neer te zetten in de Jupiler League, maar in het voetbal kan het plots anders lopen. Dit is uiteraard een hele mooie kans die ik met beide handen beetpak', aldus Keizer, die bij Ajax de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz opvolgt.





De officiële presentatie laat nog even op zich wachten. 'Momenteel heb ik nog vakantie maar ik zet binnenkort vol trots mijn handtekening onder het nieuwe contract. Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan, we moeten er gezien het Europese programma al vroeg klaar voor zijn. Het doel is om de lijn en speelwijze van het afgelopen jaar door te trekken, er een prachtig seizoen van te maken waarbij we uiteraard voor de prijzen gaan’, aldus Keizer.





Keizer speelde vroeger in de jeugd van Ajax en kwam tot vier competitieduels voor Ajax 1. Omdat een doorbraak uitbleef, vertrok hij naar SC Cambuur. Naast Cambuur kwam hij als speler ook uit voor De Graafschap en FC Emmen. Als hoofdtrainer had hij onder meer SC Telstar, FC Emmen en SC Cambuur onder zijn hoede.

OFFICIEEL: Ajax stelt Marcel Keizer aan als nieuwe hoofdtrainer

Een korte samenvatting: Ajax heeft zaterdag via de officiële kanalen van de club laten weten dat Marcel Keizer de nieuwe hoofdtrainer is. Keizer komt over van Jong Ajax, waarmee hij vorig seizoen goed presteerde in de Jupiler League. Keizer is zeer vereerd dat Ajax hem de kans geeft als hoofdtrainer..