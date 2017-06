Steven Pienaar wil terug naar Nederland, rentree bij Ajax lonkt

De oud Ajacied Steven Pienaar wil terug naar de Nederlandse velden, de middenvelder van Sunderland mag transfervrij vertrekken.

'De sleet is erop gaan zitten in de afgelopen twee jaar,' aldus de middenvelder in gesprek met TimesLive. 'Vanwege de manier waarop mijn lichaam gebouwd is en het type speler dat ik ben.'

'Ik heb veel moeten doorstaan, maar het is op zichzelf al een prestatie om tien jaar lang op dit niveau te spelen. Ik ben trots dat ik dat heb gedaan. Fysiek was het moeilijk, maar ik heb tegen mezelf gezegd dat ik het zou doen en dat deed ik..'

'Het tempo in Engeland ligt natuurlijk hoger dan in andere landen. Ik wil mezelf niet voor de gek houden en nog een jaar blijven. Misschien ga ik nog voor een jaar naar Nederland. Het tempo is daar lager en het voetbal is tactischer. Maar langer in Engeland blijven? Geen schijn van kans.'

Pienaar speelde tussen 2001 en 2006 voor Ajax, daarna vertrok hij naar het Duitse Borussia Dortmund. daarna was het Everton, Tottenham en Sunderland wat de klok sloeg. Nu lijkt een terugkeer naar Nederland erin te zitten en lijkt Ajax de voornaamste kandidaat.

