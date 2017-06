Bertrand Traore heeft eindelijk zijn transfer af kunnen ronden naar Olympique Lyon, meldt de Telegraaf.

Vervolg: Traore rond met Lyon: 19 miljoen

De transfer liep vertraging op en is nu pas rondgemaakt. Traore was al enkele tijd in verband gebracht met de club die hij tegen was gekomen in de Europa League knock-out fase met Ajax. Chelsea ontvangt de transfersom, Ajax wordt er niet beter van.

Traore viel toen al op met zijn goede spel tegen Lyon. Ook tegen Schalke was hij de belangrijke man op het veld. Ajax had hem graag nog een seizoen langer gehuurd maar dat bleek niet mogelijk. Ook Ajax' poging tot koop werkte niet.

Traore rond met Lyon: 19 miljoen

Een korte samenvatting: Bertrand Traore heeft eindelijk zijn transfer af kunnen ronden naar Olympique Lyon, meldt de Telegraaf..