Oud Ajacied Van Rhijn kan Belgisch Club Brugge verlaten

Club Brugge neemt zeer spoedig afscheid van Ricardo van Rhijn, die niet meer blij is met zijn speeltijd.

De speler behoorde eerst tot de basisspelers maar viel daarna uit de basis. Vol goede moed probeerde hij zich terug te vechten maar dat is hem niet gelukt, nu de transfermarkt weer open gaat hoopt hij een nieuwe club te kunnen vinden.

Club Brugge heeft er zeer waarschijnlijk vrede mee: aangezien hij maar 18 keer in actie kwam in de Belgische competitie, in de Champions League kon hij echter wel rekenen op flinke minuten. Brugge wilt ongeveer het aankoopbedrag hebben wat ze aan Ajax hebben gestort: 1,8 miljoen. Echter is het geen kwestie van geldnood, dus een club kan ook proberen 1 miljoen te bieden op de back.

