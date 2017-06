Duits International en Ajacied Younes mag weg voor 10 miljoen

Voetbalclubs uit Duitsland houden de acties van Amin Younes nauwlettend in de gaten.

Younes speelde namelijk tegen San Marino een behoorlijke wedstrijd en natuurlijk zijn seizoen bij Ajax was ook verre van slecht. Hij heeft natuurlijk al een verleden in Duitsland en die clubs proberen hem nu terug te halen. Younes zei een tijd geleden al dat teruggaan naar Duitsland voor hem heel mooi zou zijn.

Bayer Leverkusen zou interesse hebben maar ook het Italiaanse Torino, die al een bod hebben uitgebracht. Ajax gaat hem echter niet zomaar laten gaan, pas rond de 15 miljoen wordt een transfer overwogen. Ajax kan de klap intern opvangen met Justin Kluivert, Robert Muric, Vaclav Cerny of Abdelhak Nouri die ook een flank uit de voeten kan. Muric en Cerny konden dit seizoen niet rekenen op speeltijd, aangezien Muric was uitgeleend aan Pescara en Cerny niet in de plannen zat van Peter Bosz.

Het zou dus een mooie zomer kunnen worden voor Younes, Torino speelt namelijk mee met de middenmoot van Italië en heeft zeker geen slechte selectie.

