Donnarumma kan veel telefoontjes verwachten van clubs na vertrekwens

Gianluigi Donnarumma heeft AC Milan medegedeeld zijn contract dat tot 2018 loopt, niet te willen verlengen.

En dat viel zeer slecht bij de voorzitters en eigenaren van AC Milan. Eerder werd hij geroemd om zijn loyale uitspraken over Milan, nu wordt hij echter de grond in gesmeten en bestempeld als een 'verrader'. Juventus zou hem onder andere zien als opvolger van die andere Gianluigi (Buffon).

AC Milan wilt hem nu ook een jaar op de bank zetten, mogelijk is dat Donnarumma er dan binnen enkele dagen al een nieuwe club aan over houdt. Juventus is het meest geïnteresseerd in de speler maar ook Real Madrid ziet het in hem wel zitten, als eventuele opvolger van Keylor Navas die echter graag wilt blijven.

Donnarumma werd vooral bekend als de 16-jarige wonderkeeper van Milan, hij stond zijn mannetje en bleef altijd kalm. Zijn saves tegen Juventus leverde hem de status van één van de beste jeugdige keepers van dit jaar op. Ook het nationale elftal ziet hem al als opvolger van Buffon.

