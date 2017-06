KV Oostende wordt de nieuwe werkgever van Richairo Zivkovic.

Vervolg: Zivkovic rond transfer af naar België

De speler werd vaker uitgeleend dan gebruikt door Ajax en leek dan ook niet meer voor te komen in de plannen van Ajax nu Klaas-Jan Huntelaar terug is gehaald naar Amsterdam. Zivkovic hoopte op een nieuwe kans in Ajax 1 na een redelijk goede periode als huurkracht bij FC Utrecht.

Zivkovic stond al enkele weken in diepgaande interesse van de Belgen uit Oostende. De transfer is nu dus afgerond. Ajax zelf maakt er niet al teveel woorden aan vuil en wenst hem alleen succes.

De club krijgt maximaal 1 à 2 miljoen voor de spits.

