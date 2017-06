De Portugese vedette wordt beschuldigd van belastingfraude, een manier om zijn portretrechten veilig weg te sluizen is aan het licht gekomen.

Vervolg: Beschuldigingen aan adres Ronaldo doen hem willen vertrekken bij Real

Dat is in de volksmond gewoon fraude, en de Spaanse fiscus beschuldigd hem nu van belastingontduiking van bijna 15 miljoen euro. De beschuldigingen aan het adres van Ronaldo zijn bij hem in het verkeerde keelgat geschoten, de Portugees heeft het gehad en stuurt aan op een vertrek.

In de Portugese krant A Bola laat Ronaldo weten na deze situatie geen trek meer te hebben in het spelen in de Spaanse competitie. Het contract van Ronaldo loopt nog tot en met 2021 bij Real, maar kamp Ronaldo zou zijn conclussies al hebben getrokken.

Man. United lijkt hem te willen gaan terughalen, maar ook PSG en Monaco liggen op de loer voor Ronaldo.

