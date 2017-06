De verdediger van Real Madrid werd in gesprek met Marca gevraagd hoe hij denkt over Lionel Messi.

Vervolg: Marco Asensio: 'Op dit moment past Messi niet bij Real Madrid'

En of de Argentijn bij de Koninklijke zou passen, 'Op dit moment niet,' liet Marco Asensio weten. 'De selectie is heel goed zoals die is. Als we de selectie houden zoals die is, is het perfect.'

Toch lijkt Real weer voor een hete transferzomer te komen staan, o.a een vertrek van Ronaldo lijkt ineens aan de orde.

