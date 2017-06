De oud AZ spits Vincent Janssen ziet een concurrent bij Tottenham Hotspur geopereerd worden, waardoor meer speeltijd lonkt voor de Oranje International.

Vervolg: Meer speeltijd Janssen bij Tottenham lonkt na operatie Son Heung-min

De ploeggenoot van Janssen was het afgelopen seizoen nog goed voor 14 treffers voor Tottenham Hotspur, maar jl dinsdag brak Son Heung-Min zijn onderarm in de WK kwalificatiewedstrijd tegen Qatar. De breuk is ernstiger dan gedacht, waardoor een operatie noodzakelijk is.

De staff van Tottenham houdt de blessure van de aanvaller goed in de gaten en verwacht niet dat Son Heung-Min de voorbereiding op het nieuwe seizoen moet missen, mocht dat wel zo zijn dat lonkt meer speeltijd voor Janssen.

