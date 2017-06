Klaassen: Duidelijkheid en eerlijkheid trok me over de streep

Middenvelder Davy Klaassen rondde donderdagavond laat zijn transfer naar Everton af, de middenvelder is tevreden met zijn overstap.

'Vanaf het moment dat ik hier rondliep, had ik een goed gevoel,' valt te lezen op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. Direct had de middenvelder zijn eerste gesprek te pakken met trainer Koeman, die Klaassen een grote aankoop noemt.

'Dat was een paar weken geleden, Daarom wilde ik hier ter plekke ervaren of Everton de juiste club voor mij is. Ik twijfel niet meer. Dit is een fantastische club.' aldus Klaassen.

