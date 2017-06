Karim Rekik voor vier seizoenen naar Duits Hertha BSC

De Franse verdediger Karim Rekik vertrekt naar het Duitse Hertha BSC, een contract voor vier seizoenen ligt daar voor hem klaar.

Het Franse Olympique Marseille laat hem gaan voor een slordige 4 miljoen euro, die in 2015 met PSV nog kampioen van de Eredivisie werd. In de tijd dat Rekik bij PSV speelde aasde Hertha al op de Fransman, alleen toentertijd ging het Franse Olympique Marseille er toen mee vandoor.

Rekik hoopt in de Bundesliga zijn carriere weer nieuw leven in te blazen, waar vrijdagmiddag de onderhandelingen worden afgerond en er een handtekening wordt gezet onder een vierjartig contract. De club uit Berlijn is tevens bezig met een nieuw olympisch stadion wat ruimte biedt aan 75.000 toeschouwers.

