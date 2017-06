Omdat Anderson López bij het Amsterdamse Ajax nog niet over een contract beschikte, kon hij de overstap transfervrij maken.

Vervolg: Ajax is toptalent Anderson López kwijt aan AS Monaco

Het Franse AS Monaco gaat nu aan de haal met het talent van Ajax, die een contract voor vijf seizoenen heeft getekend bij de Monagasken. De 18-jarige Anderson López zal direct worden doorverhuurd aan het Belgische Cerle Brugge, waar hij ervaring op moet gaan doen.

AS Monaco kwam voor Lopez als een slag bij heldere hemel, 'Het was wel bijzonder dat Monaco voor mij belde. Ze kwamen op het juiste moment, want ik zat echt even in een dip. Eind mei ben ik met mijn ouders en een vriend van me naar Monaco gegaan. Het was daar echt fantastisch. Ik ben daar toen gekeurd, maar in eerst instantie slaagde ik niet voor de test. Er was schade te zien bij mijn knie, maar later kwam het alsnog tot een akkoord.'

Ajax is toptalent Anderson López kwijt aan AS Monaco

Een korte samenvatting: Omdat Anderson López bij het Amsterdamse Ajax nog niet over een contract beschikte, kon hij de overstap transfervrij maken..