Ronaldo reageert op Instagram op beschuldigingen

Cristiano Ronaldo werd afgelopen week beschuldigd een bedrag van 14,7 miljoen euro achterover te hebben gedrukt.

Een bedrag van bijna 15 miljoen euro zou door een constructie aan de belasting zijn ontgaan, hiermee zou Ronaldo fraude hebben gepleegd. De vertegenwoordigers van de Portugese vedette komen donderdag met de ontkenning naar buiten.

Ronaldo, die zich met Portugal aan het voorbereiden is op de Confederations Cup, heeft via zijn Instagram account prijsgegeven gewoon te zwijgen en dat dat de beste oplossing momenteel is.

'oms is het beste antwoord gewoon stil zijn.' luidt de tekst bij een bijsprekende foto.

