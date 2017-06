Het lijkt er alle schijn van te hebben dat oud Ajax en Inter trainer Frank de Boer aan de slag kan in de Premier League.

Vervolg: Frank de Boer in beeld bij Southampton als opvolger Claude Puel

Woensdagavond ontsloeg Southampton de opvolger van Koeman al na een seizoen, Claude Puel werd de deur gewezen na een teleurstellend seizoen. De naam van Frank de Boer wordt nu genoemd als eventuele opvolger.

In eerste instantie was Tuchel in beeld bij Southampton, maar de oud Borussia Dortmund trainer heeft geen zin in een avontuur in de Premier League. Daarbij zoekt Tuchel alleen een club die uitkomt in de Champions League.

Afgelopen week zou Frank de Boer ook al in gesprek zijn geweest met het Engelse Crystal Palace, wat in hem de opvolger ziet van Allerdyce.

Frank de Boer in beeld bij Southampton als opvolger Claude Puel

Een korte samenvatting: Het lijkt er alle schijn van te hebben dat oud Ajax en Inter trainer Frank de Boer aan de slag kan in de Premier League..