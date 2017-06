Het lijkt erop dat Chelsea icoon John Terry zijn carriere kan gaan vervolgen bij Birmingham City, trainer Redknapp is daar de trainer en daar heeft Terry een aanbieding van op zak.

Vervolg: Chelsea icoon John Terry heeft aanbieding Birmingham City op zak

'Ik zou het geweldig vinden om hem hier erbij te hebben. John is een fantastische aanvoerder en een grote leider,' laat Redknapp weten in gesprek met talkSPORT.

'We hebben hem een goede aanbieding gedaan en we hebben alles gedaan wat we konden doen. Het is nu aan John.' WBA en Bournemouth zouden ook willen meedingen naar de handtekening van de verdediger, terwijl ook een avontuur in de VS of China nog lonkt.

'Terry zou nog steeds voor iedere club kunnen spelen, Onlangs speelde hij in mijn team in Michael Carrick's testimonial, samen met Jamie Carragher. Ze waren fantastisch,' aldus Redknapp.

Chelsea icoon John Terry heeft aanbieding Birmingham City op zak

Een korte samenvatting: Het lijkt erop dat Chelsea icoon John Terry zijn carriere kan gaan vervolgen bij Birmingham City, trainer Redknapp is daar de trainer en daar heeft Terry een aanbieding van op zak..