Dirk Kuyt wil zijn trainersdiploma gaan halen en zal daarvoor stage moeten gaan lopen, dat gaat hij doen bij zijn jeugdliefde Quick Boys.

'Dirk is overgeschreven, maar niet om bij ons in het eerste elftal te spelen zoals werd gesuggereerd. Als Dirk al wil gaan voetballen gaat hij dat hoogstwaarschijnlijk doen in het vierde,' laat de technisch manager van Quick Boys weten.

Om zijn conditie nog eniszins op peil te houden, zal Kuyt blijven meetrainen met de A selectie, 'Hij zal bij ons de cursus gaan doorlopen, aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden en natuurlijk zijn lessen volgen bij de KNVB.'

Kuyt gaat stage lopen bij Quick Boys en meetrainen met A selectie

