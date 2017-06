Robben weet al wat hij wil na zijn actieve loopbaan als profvoetballer

Arjen Robben weet dat het einde van zijn carriere als voetballer met de dag dichterbij komt, nadenken over zijn toekomst doet hij dan ook steeds meer.

In gesprek met Der Kicker laat Robben weten: 'Het komt steeds vaker voor dat ik me een beetje verheug op wat er na mijn carrière komt. Gedachten daarover zijn er steeds meer en dat wil ook wat zeggen. Het einde van mijn profloopbaan nadert, dat is de realiteit.'

De 33-jarige Oranje International weet ook al precies wat hij wil gaan doen als hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt, 'Ik wil een half jaar afstand nemen van het voetbal en helemaal niets doen. Ik keer sowieso terug naar Nederland, naar Groningen. Ik heb veel contact met de mensen bij FC Groningen. Misschien dat ik daar iets ga doen, dat moeten we afwachten.'

Robben heeft nog een contract voor een seizoen bij Bayern Munchen, hij wil nog niet verder kijken dat dat seizoen. 'Ik concentreer me op het nieuwe seizoen, daarna zien we wel verder.'

