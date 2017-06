Transfernews: PSV, Ajax en Feyenoord

We zetten nog even de laatste Eredivisie transfers of naderende transfers op een rijtje voor je.

Davy Klaassen

Het Engelse Everton en de Ajax middenvelder Davy Klaassen hebben een persoonlijk akkoord bereikt, zo weet de Engelse pers te melden. Eerder ging het gerucht al dat Ajax een dikke 30 miljoen weete te ontvangen voor de transfer van haar aanvoerder.

Kenny Tete

Het Turkse Galatasaray zou met Ajax een akkoord hebben bereikt over Kenny Tete, de back moet een slordige 3 miljoen euro kosten en een akkoord hangt in de lucht. Tete zelf lijkt echter niet helemaal 100% achter de stap naar de Turkse liga staan.

Soulas

PSV weet de 19-jarige Franse verdediger Soulas definitief vast te leggen, vorig seizoen werd hij nog gehuurd en nu is hij definitief vastgelegd tot medio 2020 in Eindhoven.

Vincent Janssen

PSV kijkt stiekem naar Vincent Janssen, de oud AZ spits zou de mogelijke opvolger van aanvoerder en spits Luuk de Jong moeten worden. Een mogelijke huuroptie kan besproken worden.

De Ligt

Bayern Munchen aast op De Ligt van Ajax, de stormachtige ontwikkeling zou voor de Duitse grootmacht het teken zijn om hem in de bloei van zijn leven vast te leggen.

Serero

Serero verkast van Ajax naar het Arnhemse Vitesse, hierdoor blijft de middenvelder in Nederlandse dienst. Het Spaanse Deportivo La Coruna maakt ook jacht op Serero, maar zijn voorkeur gaat uit naar een Nederlandse werkgever.

Davinson Sanchez

Barca en Inter haken af wanneer het gaatom Davinson Sanchez, de verdediger moet een slordige 50 miljoen euro kosten en dat is voor beide grootmachten te gortig.

Júnior Tavares

De 20-jarige Braziliaan Júnior Tavares van het Braziliaanse Sao Paulo beweerd dat hij voor Ajax heeft gekozen, de 20-jarige back moet het maatje van Neres gaan worden bij de Amsterdammers. 'Mijn zaakwaarnemer heeft een aanbieding ontvangen van Ajax en dit laten weten aan het bestuur. Op dit moment zit ik met mijn gedachten gewoon bij São Paulo. Ik heb heel veel aan deze club te danken. Ik wil São Paulo helpen,' aldus Tavares zelf.

Transfernews: PSV, Ajax en Feyenoord

