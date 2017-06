FC Barcelona aanvaller Neymar meest waardevolle speler

Een nieuwe diepgaande studie heeft uitgewezen dat de Braziliaanse voetballer Neymar de waardevolste speler is, hiermee laat hij Ronaldo en ploeggenoot Messi achter zich.

De 25-jarige Neymar is gewaardeerd op 211 miloen euro en is daarmee de meest waardevolle speler. Dele Alli van Tottenham Hotspur komt op de tweede plek met slechts 156 miljoen euro.

Football Observations Studie heeft gebruik gemaakt van het algoritme dat gebasseerd is op een grondige analyse van bijna 2.000 transfers. De transferwaardes worden bepaald aan de hand de prestaties van de spelers en de clubs waar zij voetballen, internationale status, contract, leeftijd en positie.

Messi en Ronaldo zijn terug te vinden op plaats 4 en 11 vanwege hun leeftijd, Ronaldo is tevens de oudste speler op de lijst van 110 namen. Mbappé is de jongste uit de lijst. De nummer 3 van de lijst is Tottenham Hotspur goalgetter Harry Kane. Griezmann is terug te vinden op nummer 5.

Gek genoeg heeft in de top 25 alleen Ronaldo van Real Madrid het hoog weten te schoppen, Kroos komt pas later in de lijst voor.

