De Franse media weten het bijna 100 procent zeker, Bertrand Traoré wordt de nieuwe collega van oud PSV-er Memphis Depay.

De Chelsea FC aanvaller leek zijn zinnen te hebben gezet op een terugkeer naar de Premier League kampioen, maar Conte lijkt hem niet in zijn plannen te hebben opgenomen voor komend seizoen. Bertrand Traoré heeft afgelopen seizoen bij Ajax een sterk seizoen gekend en lijkt nu dus op weg naar Frankrijk.

Het Franse nieuwsblad L'Equipe weet te melden dat de onderhandelingen in volle gang zijn en dat donderdag of vrijdag een akkoord bereikt gaat worden over de overgang.

De koop van de 21-jarige Traore was voor Ajax te duur, maar Lyon weet wel met 19 miljoen euro over de brug te komen voor de Chelsea speler.

Depay krijgt Traoré als nieuwe collega bij Olympique Lyon

