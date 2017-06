Het Zwitserse nieuws komt woensdagmiddag met de transfer van Vitesse middenvelder Ricky van Wolfswinkel.

Vervolg: FC Basel kaapt Van Wolfswinkel weg bij Vitesse voor 5 miljoen

Vorig jaar zomer kwam Ricky van Wolfswinkel naar de Eredivisie en streek hij neer in Arnhem bij Vitesse, maar na een seizoen is het alweer gedaan in de Eredivisie voor de middenvelder. De Nederlander heeft woensdagmiddag bij FC Basel een contract getekend voor 3 seizoenen.

De carriere van Van Wolfswinkel begon bij FC Utrecht, daarna vertrok hij naar het Portugese Sporting Portugal. Daarna ging zijn CV verder naar Norwich City, Saint-Étienne en Real Betis, alvorens hij afgelopen zomer terugkwam naar Vitesse.

De bekerfinale werd afgelopen seizoen gewonnen van AZ, door toedoen van Van Wolfswinkel. Zijn sterke seizoen heeft hem nu een transfer naar FC Basel opgeleverd, Vitesse strijkt er nog 5 miljoen euro voor op. In plaats van de Europa League, gaat hij met FC Basel de Champions League in komend seizoen.

