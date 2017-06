Davy Klaassen lijkt vertrokken naar Everton, 30 miljoen

Ajacied en Ajax aanvoerder Davy Klaassen staat op het punt om de Eredivisie te verruilen voor de Engelse Premier League.

De transfer van Davy Klaassen lijkt in de afrondende fase te zitten, binnen enkele dagen moet de transfer wereldkundig gemaakt worden. Oud Ajax doelman Sander Westerveld denkt dat Klaassen een goede stap heeft gezet om voor het Engelse Everton te kiezen.

'Klaassen heeft zich de laatste jaren bewezen als absolute leider van Ajax. Maar hij moet nu wel een extra stap gaan zetten,' aldus de oud doelman in gesprek met het Algemeen Dagblad.

'Het gaat om de balans tussen fysieke kracht en voetbalintelligentie. Het is natuurlijk allang niet meer alleen beuken in Engeland. En in dat profiel past Klaassen natuurlijk perfect. De wedstrijden zijn veel intenser en frequenter. Maar daar heeft hij wel de mentaliteit voor.' sluit Westerveld af.

