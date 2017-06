In het Eindhovens Dagblad laat PSV clubwatcher Rik Elfrink weten dat PSV niet geinteresseerd is in de diensten van Ola John.

Vervolg: PSV watcher: PSV denkt niet aan Ola John

De buitenspeler, die zelf wel oren heeft naar een terugkeer in de Nederlandse Eredivisie werd de afgelopen weken verschillende keren in verband gebracht met PSV en landskampioen Feyenoord.

PSV clubwatcher Rik Elfrink liet dinsdag echter weten dat PSV Ola John niet ziet als versterking voor komend seizoen. 'Ola John is noch aangeboden, nog in beeld bij PSV.'

PSV watcher: PSV denkt niet aan Ola John

Een korte samenvatting: In het Eindhovens Dagblad laat PSV clubwatcher Rik Elfrink weten dat PSV niet geinteresseerd is in de diensten van Ola John..