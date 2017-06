Mbappé gekocht door Real Madrid, maar verhuurd aan AS Monaco

Het lijkt erop dat het Koninklijke Real Madrid een akkoord heeft bereikt met AS Monaco over Kylian Mbappé.

Het lijkt erop dat Real Madrid en AS Monaco tot een akkoord zijn gekomen over de verhuur van Kylian Mbappé, dat weet de Spaanse krant AS te melden. Real Madrid zal Kylian Mbappé in eerste instantie aankopen, waarna hij bij AS Monaco wordt gestald om ervaring op te doen.

Het talent lijkt bij vele topclubs de interesse te hebben gewekt, maar Real Madrid drukt nu de geruchtenstroom de kop in door dit bericht naar buiten te brengen. Kylian Mbappé zelf heeft een droom om ooit in het Spaanse Bernabeu te schitteren en krijgt de kans om zich verder te ontwikkelen met AS Monaco.

Met de garantie op speeltijd bij AS Monaco, kan hij zich klaarstomen voor het WK in 2018.

