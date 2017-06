De vaste rechtback van Feyenoord is Rick Karsdorp, maar dat heeft veel gelegen aan oud Feyenoord trainer Fred Rutten.

Vervolg: Fred Rutten: Er komt een grote club voor Karsdorp

In gesprek met ELF voetbal laat Rutten weten welk gesprek er heeft plaatsgevonden om Karsdorp zo groot te maken zoals hij nu is. 'Ik denk dat ik de uitzondering was die een rechtsback in hem zag, na ongeveer een maand ging ik bij Van Geel over de vloer. Ik ging zijn kantoor binnen en zei dat Karsdorp de nieuwe rechtback zou worden, hij reageerde met gefronsde werkbrauwen.'

'Als hij in dit ritme blijft, zal hij ook de rechtback van Oranje blijven. Als je kijkt naar zijn speltype past hij het beste in de Bundesliga, het zou me dan ook niet verbazen als er een grote club voor hem komt.'

Fred Rutten: Er komt een grote club voor Karsdorp

Een korte samenvatting: De vaste rechtback van Feyenoord is Rick Karsdorp, maar dat heeft veel gelegen aan oud Feyenoord trainer Fred Rutten..