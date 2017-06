Van Bommel: En of Sneijder erbij moet zijn tegen Frankrijk

Oranje heeft de plaatsing voor het WK van 2018 nog altijd in eigen hand, maar dan moet het wel blijven winnen.

Op 31 augustus speelt Oranje het cruciale duel tegen Frankrijk in Parijs, en volgens oud PSV-er Mark van Bommel moet Sneijder van de partij zijn. De kwaliteiten van Sneijder kunnen de doorslaggevende factor zijn volgens de middenvelder.

'Natuurlijk kan Wesley centraal spelen tegen Frankrijk, 'Juist in die topwedstrijd heeft het Nederlands elftal creativiteit nodig. Over zijn specifieke kwaliteiten in de centrale rol hoeven we het niet eens te hebben.' laat Van Bommel weten in gesprek met VI.

Van Bommel kent Sneijder nog uit de tijd samen bij Oranje, hij gaat dan ook verder, 'Het gaat erom dat de andere spelers weten wat ze in die samenstelling moeten doen. In mijn tijd speelden Nigel de Jong en ik achter hem. We wisten precies hoe we de ruimtes achter Wesley moesten bespelen. Als je daar goed op traint, kan je het met iemand als Kevin Strootman in zijn rug op dezelfde manier invullen.'

Ook oud Oranje bondscoach Bert van Marwijk sluit zich aan bij de mening van Mark van Bommel, 'Wesley kan heel goed met zijn rug naar de tegenstander spelen. Dat snelle en korte wegdraaien, met beide benen, daarna direct een dieptepass; er zijn weinig spelers die dat kunnen. Neem de kans van Arjen Robben in de WK-finale tegen Spanje in 2010, die kwam op die manier tot stand. Zolang je een speler met zulke kwaliteiten tot je beschikking hebt, zou ik daar op zijn beste positie gebruik van maken.'

