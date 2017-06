Strootman en Moreno zien Di Fransesco als nieuwe trainer bij AS Roma

Dinsdagavond maakte de Romeinse grootmacht bekend dat het Eusebio Di Francesco als nieuwe hoofdtrainer aansteld.

De club van Kevin Strootman en dus sinds dinsdagmiddag Hector Moreno, heeft dinsdagavond 13 juni Eusebio Di Francesco aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Di Fransesco is de opvolger van de vertrokken Luciano Spalletti die na een seizoen vertrekt naar concurrent Internazionale.

Inter moet nog wel een bedrag van 2,5 miljoen euro overmaken voor de overname van Luciano Spalletti. In 2012 wist Di Fransesco het Italiaanse Sassuolo direct naar de Serie A te laten promoveren, waarna hij in zijn tweede seizoen de zesde plek in de Serie A haalde en Europees voetbal wist af te dwingen.

Het is aan Di Fransesco nu om Juventus een halt toe te roepen als recordkampioen van de Italiaanse competitie.

