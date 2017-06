Frans Nantes FC ziet Ranieri aangesteld worden als nieuwe trainer

Claudio Ranieri is een half jaar na zijn ontslag alweer toe aan een nieuwe werkgever, het Franse Nantes FC heeft hem ingelijft.

Ranieri was in afwachting van de Franse bond, die hem in eerste instantie te oud achtte. Volgens het reglement was de 65-jarige coach te oud, maar inmiddels is de uitzondering toegepast en heeft hij groen licht gekregen om aan de slag te gaan bij Nantes FC.

Ranieri heeft al laten zien met kleinere ploegen overweg te kunnen, zo liet hij met het Engelse Leicester City zien kampioen te kunnen worden en de Champions League te kunnen domineren.

Nantes FC eindigde afgelopen seizoen in de subtop van de Franse Ligue1.

