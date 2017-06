NEC is dan wel gedegradeerd uit de Eredivisie, maar de club uit Nijmegen wil in principe niemand laten vertrekken.

Vervolg: Ajax moet alle zeilen bijzetten voor 17-jarige Ferdi Kadioglu van NEC

Waar de club nu zo snel mogelijk wil terugkeren in de Eredivisie, wil het in principe niemand voor een appel en een ei laten vertrekken uit Nijmegen. Zo lijkt ook Ajax te merken, wat aan de 17-jarige Ferdi Kadioglu trekt.

'In principe is hier helemaal niemand te koop, of er moeten buitenproportionele bedragen betaald worden,' aldus NEC directeur Oversier. 'Anders houden we de jongens gewoon binnenboord.'

De jongeling wordt gelinkt aan FC Utrecht, Trabzonspor, Konyaspor én Ajax. Terwijl Kadioglu het sportieve aspect voorop zet: 'We willen spelen om promotie. Daar hebben we ze keihard bij nodig. En als ze nog maar een jaar vastliggen, dan zij dat maar zo", vervolgt de nieuwe technische man. "Het grootste deel van onze ploeg heeft een doorlopend contract en veel spelers vertegenwoordigen waarde. Daar kan de club mogelijk beter van worden.'

