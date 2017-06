Het Engelse Everton van Ronald Koeman heeft de eerste versterking binnen, Sunderland doelman Jordan Pickford komt over voor een slordige 30 miljoen pond.

Everton haalt doelman Sunderland voor 34 miljoen euro

De 23-jarige doelman is een bedreiging voor vaste waarde en oud Oranje international Maarten Stekelenburg, die afgelopen seizoen de vaste waarde was onder de lat bij Everton voor de winterstop. In het kalenderjaar 2017 kwam Stekelenburg nog maar drie keer in actie, Koeman koos toen voor Joel Robles onder de lat.

Sunderland degradeerde afgelopen seizoen uit de Engelse Premier League, desalniettemin ziet de club een 30 miljoen bijgeschreven worden op de rekening na het vertrek van Pickford.

